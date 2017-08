3 détenus s’évadent de la Maison d'arrêt et de correction de Sédhiou

Trois personnes sont actuellement recherchées par les forces de sécurité, après qu’elles se sont évadées de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Sédhiou, dans la nuit du 24 au 25 aout 2017, aux environs de trois heures du matin. Il s’agit de Baidy Pouye, Lamine Ndiaye et Alpha Oumar Diakité. Ils purgeaient des peines de deux à trois ans de prison. Mais ils ont choisi d’écourter leur séjour carcéral.



D’après les premières informations, ces prisonniers avaient bien préparé leur coup. En effet, ils ont limé les barreaux en fer de la fenêtre d’aération de leur cellule, avant de se fondre dans la nature. Présentement, ces détenus qui se sont fait la malle, sont activement recherchés par les forces de sécurité. Une enquête est aussi ouverte pour savoir comment ils ont obtenu les outils avec lesquels ils ont pu couper les barreaux en fer.







