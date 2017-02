3 start-ups sénégalaises sélectionnées pour participer à la 5e édition de HUB Africa

En tournée en Afrique, Hub Africa, la plateforme d'investisseurs et d'entrepreneurs basée au Maroc, choisit les prétendants pour participer à la 5e édition de sa compétition de startups qui aura lieu à Casablanca.



La 5e édition de HUB Africa, prévue les 4 et 5 mai à Casablanca, cherche ses poulains. La plateforme d'investisseurs et d'entrepreneurs basée au Maroc qui a démarré son Road show pour l'année 2017 pour rencontrer des startups innovantes à Dakar, la semaine dernière. Plusieurs secteurs étaient représentés lors de cet événement à travers plus d'une dizaine de startups. Mais à la fin, seules 3 fûrent primées.



Danse, agriculture et logistique



Il s'agit d'abord de « The Dance Hall », une école de danses urbaines au Sénégal dédié aux amateurs. Ce projet à vocation ouest-africaine se distingue par une originalité qui réside dans le concept très novateur qu'il propose. En effet, parallèlement à son activité principale d'école de danse, le centre organise régulièrement des stages de danses, des spectacles et toutes sortes d'événements (camp de danses, festivals etc.). Elle fournit également des prestations de spectacle grâce à son équipe de danseurs professionnels, en plus d'une autre offre pour les entreprises qui souhaitent organiser des teams building sous des thèmes musicaux africains.



« The Dance Hall » n'a pas été seule sur le podium. Elle a partagé la consécration avec « Bay-Tech », une application mobile web et USSD (Service supplémentaire pour données non structurées) qui vise à guider les agriculteurs sur le choix de leurs cultures. La startup dispose également d'un système de rappel par SMS des dates de traitements phytosanitaire et fertilisation des cultures.



La troisième start ups gagnante s'appelle « PAPS_APP ». Il s'agit d'une application de livraison géo-localisée à la demande en Afrique, reposant à la fois sur la constitution de réseaux de clients et sur l'algorithme « Best match » et permettant de proposer aux clients le livreur qui leur est le plus adapté.



Final Round à Casablanca



La deuxième partie de la compétition aura lieu à Casablanca où les chefs d'entreprise sélectionnés par le jury auront la possibilité de publier leur projet sur la première plateforme africaine de Crowdfunding, Afineety, partenaire de HUB AFRICA, et bénéficieront des meilleurs conseils dans le cadre du développement de leur entreprise.



Mais avant, Hub Africa continuera sa tournée africaine qui la mènera ensuite à Abidjan (04 Mars), Libreville (26 février), Accra, Addis-Abeba, et Yaoundé ou Douala.



