3 tonnes de matériels d’urgence et de secours offerts au commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et au directeur de la Protection civile Dans une ambiance magique et colorée par les sapeurs-pompiers du camp Malick Sy, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo a présidé la cérémonie de remise d’équipements offerts par l’Organisation Internationale de la Protection Civile (OIPC).

Selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, la rencontre n’est pas inédite, car le Sénégal a souvent bénéficié de la sollicitude de la part de l’organisation intergouvernementale, l’Organisation Internationale de la Protection Civile (OIPC).



« Un don de 3 tonnes de matériels d’urgence et de secours est offert par l’organisation internationale de la protection civile », a annoncé le ministre qui salue à sa juste mesure la qualité de cette coopération bilatérale.



Il pense que cette partenariat devrait se poursuivre en se renforçant eu égard au leadership du Sénégal au sein de l’organisation mondiale.

« Notre pays s’est toujours illustré par des initiatives hardies qui ont toujours eu pour objectif de contribuer à renforcer le cadre stratégique et opérationnel du secteur de la défense civile », explique M. Diallo.



« Le gouvernement du Sénégal s’évertuera à ne ménager aucun effort pour poursuivre les actions et mesures de renforcement des capacités qui permettront à la brigade nationale des Sapeurs-pompiers et la direction de Protection civile à mieux servir et exercer leurs missions de protection des personnes, des biens et de l’environnement », a soutenu le ministre de l’Intérieur qui assure qu’il fera de son mieux pour accompagner le chef de l’Etat.



