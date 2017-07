30 choses que chaque femme devrait avoir et savoir à l’âge de 30 ans

Voici un article que je voudrais partager avec les lectrices. Il a été écrit par Pamela Redmond Satran pour Glamour Magazine en 1997 et est constamment mis à jour par les femmes partout dans le monde. Voici les morceaux de sagesse que nous pourrions utiliser pour apprendre une chose ou deux.



A 30 ans, vous devriez avoir :

Un ancien petit ami que vous pouvez imaginer revenir et un autre pour vous rappeler à combien vous venez de loin.

Un meuble décent et n’ayant pas appartenu précédemment à un membre de votre famille.

Une tenue parfaite à porter si votre boss ou l’homme de vos rêves veut vous voir dans une heure.

Un sac à main, une valise et un parapluie que vous ne serez pas gênée de porter.

Une jeunesse que vous êtes ravie de dépasser.

Un passé assez croustillant pour que vous soyez impatiente de le raconter dans votre vieillesse.

Le projet que vous réaliserez dans quelques années et un peu d’argent mis de côté pour contribuer à son financement.

Une adresse e-mail, une boîte vocale et un compte bancaire, toutes, des choses dont personne n’a accès à part vous.

Un curriculum vitae qui n’a pas besoin d’être gonflé.

Un ami qui vous fait toujours rire et un qui vous laisse pleurer sur son épaule.

Un jeu de tournevis, une perceuse sans fil et un soutien-gorge noir en dentelle.

Quelque chose de ridiculement cher que vous avez acheté pour vous-même, juste parce que vous le méritez.

Croire que vous le valez bien.

Une routine soins de la peau, d’exercices physiques et un plan pour faire face à ces quelques autres facettes de la vie qui sont indésirables après 30 ans.

Un départ solide vers une carrière satisfaisante, une relation satisfaisante ainsi que tous ces autres aspects de votre vie qui peuvent s’améliorer.



A 30 ans, vous devriez savoir:

Comment tomber amoureuse sans en souffrir.

Votre opinion sur avoir ou non des enfants.

Comment quitter un emploi, rompre avec un homme et affronter un ami sans ruiner l’amitié.

Quand insister et quand lâcher du lest.

Comment embrasser d’une manière qui montre clairement ce que vous voulez et ne voulez pas.

Les noms du premier ministre, de votre grand-mère et du meilleur couturier de la ville.

Comment vivre seul, même si vous ne le souhaitez pas.

Comment prendre le contrôle de votre propre anniversaire.

Que vous ne pouvez pas changer la longueur de vos mollets, la largeur de vos hanches ou de la nature de vos parents.

Que votre enfance peut ne pas avoir été parfaite, mais qu’elle est révolue.

Ce que vous ferez ou ne ferez pas pour de l’argent ou par amour.

Que personne ne va bien loin en fumant, buvant, et en prenant de la drogue.

Savoir en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous ne pouvez pas et pourquoi vous ne devriez pas le prendre personnellement.

Ne pas présenter d’excuses pour quelque chose qui n’est pas votre faute.

Pourquoi dit-on que la vie commence à 30 ans.



A votre tour d’intervenir : qu’est-ce que la Kinky Eve devrait avoir ou savoir selon vous ?