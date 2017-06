Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte 30 femmes talentueuses qui ont révolutionné des milieux dominés par les hommes Rédigé par la rédaction le 5 Juin 2017 à 16:20 | Lu 8 fois Vice-présidente de Morgan Stanley, une banque opérant dans près de 42 pays, Ruth est depuis fin mai 2015 la directrice financière de Google.

Weili Dai



Née à Shanghai en Chine, Weili est la présidente et la co-fondatrice de Marvell Technology Group, l’entreprise qui est aujourd’hui le principal fournisseur de puces informatiques. Sa société emploie près de 7000 personnes et compte parmi ses clients des membres tels que Google et Samsung.



Julia Hu



Julia est PDG et co-fondatrice de Lark Technologies. Elle travaille actuellement avec Weili Dai de Marvell Technology Group.



Kimberly Gordon



Fondatrice et PDG de Depict, une plateforme permettant aux artistes de se faire connaître tout en évitant la crise dans ce milieu en ouvrant l’art à la population et non pas seulement à un cercle fermé. Elle attribue son succès à toutes les personnes qui l’ont aidée et conseillée au cours de sa carrière.



Penelope Trunk



Fondatrice de plusieurs grandes entreprises, Penelope était auparavant webmaster pour Ingram Micro, un des plus importants grossistes en produits technologiques du monde. Elle a écrit plus de 200 journaux et tient un blog mettant en avant la difficulté d’être une femme dans le monde de l’industrie.



Lisa Conquergood



Après avoir obtenu sa maîtrise en administration des affaires, Lisa a brillé par sa capacité à diriger une équipe. Elle a travaillé avec PicNik puis, après le rachat et la fermeture de la compagnie par Google, elle a rejoint PicMonkey, une jeune entreprise qui compte près de 20 millions de visites par mois.



Meg Whitman



Diplômée de Harvard, cette femme d’affaires américaine a été PDG de eBay pendant 10 ans, emmenant la boîte de quelque 86 millions de dollars au début à près de 7,7 milliards à son départ. Meg Whitman a été classée comme la 14e femme la plus puissante du monde.



Lucy Peng



Elle détient l’un des postes les plus importants d’Alibaba, un site dont elle est co-fondatrice qui compte près de 615 millions d’utilisateurs. La monnaie Alipay est la version chinoise de Paypal et est le moteur principal de l’e-commerce d’Alibaba.



Amy Hood



Première femme directrice financière de Microsoft, Amy supervise maintenant Minecraft. Elle est également la force majeure de Yammer et Skype.



Ginni Rometty



Présidente directrice générale d’IBM, Ginni est la première femme à avoir été à la tête de la multinationale dans laquelle elle a fait presque toute sa carrière. Elle a obtenu des diplômes en informatique et en génie électrique à l’université Northwestern.



Safra Catz



Safra travaille depuis 16 ans chez Oracle en tant que présidente directrice générale. Avant cela, elle était directrice financière dans la même société. Le talent et la détermination de Safra ont rapporté près de 85 acquisitions au cours des 5 dernières années.



Angela Ahrendts



En 1981, Angela a obtenu une licence en marketing et merchandising. Première femme à avoir rejoint l’équipe de direction de Tim Cook d’Apple, Angela a d’abord été chef de la direction chez Burberry, entreprise dans laquelle elle a triplé le chiffre d’affaires en 8 ans.



Ursula Burns



Après avoir rejoint l’entreprise Xerox en tant que stagiaire en 1980, Ursula a gravi peu à peu les échelons et détient aujourd’hui le poste le plus important. Elle a permis à la société d’avoir une importance à l’échelle mondiale et ainsi diversifier les services et les clients. Elle est également au conseil d’administration de la Fondation Ford, American Express et Exxon Mobil Corporation.



Mary Meeker



De 1991 à 2010, Mary Meeker a travaillé comme directrice générale et analyste de recherches chez Morgan Stanley. Durant ce laps de temps, elle a également joué un rôle dans plusieurs grandes entreprises comme Alibaba, Amazon, Inuits, Apple, eBay, Microsoft et Priceline. Elle est surnommée la “Reine de la Silicon Valley”.



Solina Chau



Solina est une femme d’affaires de Hong Kong, directrice de la Fondation Li Ka-Shing. Elle est également responsable d’investissement de Horizon Venture dans le secteur des technologies incluant l’intelligence artificielle.



Padmasree Warrior



Elle était directrice de la technologie et vice-présidente exécutive chez Motorola. C’est notamment grâce à son travail que la société a reçu le National Medal of Technology en 2004. Des rumeurs circulent comme quoi Padmasree deviendrait la future chef de direction de Twitter.



Jenny Lee



Après avoir travaillé chez Morgan Stanley, JAFCO Asia et Singapore Technologies Aerospace, Jenny s’est principalement concentrée sur des entreprises technologiques non traditionnelles. Elle est responsable d’une série d’investissements majeurs pour 21Vianet Group, Inc., un important centre de service de données Internet en Chine.



Zoe Barry



Diplômée de l’université Columbia, Zoe a travaillé chez Athenahealth. Elle quitte l’entreprise et commence ZappRx, une société de santé numérique permettant de moderniser et simplifier la façon dont les médicaments sont gérés. Elle veut aider les femmes à obtenir des postes haut placés et souhaite embaucher 50 % d’employées.



Kegan Schouwenburg



Kegan est la fondatrice de Sols, une entreprise d’orthèses. La jeune femme, à l’aide de l’impression 3D, a mis au point des semelles afin de stabiliser une déformation de la voûte plantaire. Les investisseurs ont mis près de 20 millions de dollars pour la soutenir et ils s’étendent à travers 300 villes dans 3 pays différents.



Anda Gansca



Après avoir été acceptée à Stanford, Anda est venue aux États-Unis. La plupart de ses efforts ont abouti à des fins philanthropiques. Elle est co-fondatrice et directrice de Knotch.



Olga Vidisheva



Originaire de Russie, Olga a été diplômée de Wellesley College en 2007 et a travaillé pour Goldman Sachs & Co. Passionnée de voyages, elle remarque lors de ses déplacements d’affaires que la plupart des boutiques locales qu’elle visite n’ont pas de présence sur le net. A Harvard, elle a donc rédigé un projet afin de permettre à ces magasins d’être vus et de participer à l’e-commerce. Shoptiques est alors lancé en 2012.



Polina Raygorodskaya



Polina a eu l’idée de créer un site fiable pour les lignes de bus, Boltbus. Elle est aidée par l’ancien PDG de Greyhound, une autre compagnie, qui est devenu un des conseillers de l’équipe. Polina a été reconnue par LegalZoom, Business Week et Fox Business Channel.



Julia Hartz



Avant de bâtir Eventbrite, Julia était chargée de développement à MTV et FX Networks. Avec 7 bureaux à travers le monde, près de 500 employés et 3 milliards de dollars de ventes, la jeune entreprise a connu une croissance faramineuse. Élue comme l’un des meilleurs lieux de travail, la société est connue pour sa philosophie positive.



Alisa Matsanyuk



Considérée comme l’une des voix les plus respectées en Europe dans le monde de la publicité, le marketing et la promotion des jeux en ligne, Alisa a été responsable marketing chez Astrum Online Entertainment. Elle a mis au point Game Insight, une société de développement de jeux pour réseaux sociaux qui est proche de devenir l’une des meilleures entreprises de jeux dans le monde.



Kathryn Minshew et Alex Cavoulacos



De par son âge et sa détermination à se faire une place, Kathryn est un véritable modèle pour les jeunes professionnels. Elle est PDG de The Muse, un site qu’elle a mis au point avec Alex. Il permet de mettre en relation des nouveaux diplômés avec des employeurs. Une multitude de sociétés utilisent ce service, notamment The Wall Street Journal, AOL et MailChimp.



Lady Ada Lovelace



Pas réellement contemporaine, Ada est une pionnière de la science informatique. Elle est connue pour avoir conçu le premier programme informatique sur un ancêtre de l’ordinateur actuel et est considérée comme le premier programmeur du monde.

Ces trente femmes nous prouvent qu’il est grand temps de mettre de côté les stéréotypes sur la gent féminine. A la rédaction, nous avons trouvé ces personnes épatantes et souhaitons qu’un plus grand nombre de femmes soient reconnues pour leur travail et leurs capacités.

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Trump demande un décret anti-immigration «beaucoup plus strict» Le nom de Farage évoqué dans l'enquête du FBI sur la Russie