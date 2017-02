300 millions pour les femmes de Podor

300 millions de francs CFA. C’est le montant que les femmes du département de Podor vont recevoir très prochainement. L’annonce est du ministre en charge de la Micro-finance et de l’Economie solidaire.



Moustapha Diop présidait, samedi, au stade municipal de la ville, la cérémonie de lancement et de financement du Réseau des femmes pour l’émergence (REFEME) de Podor. Celui-ci vise l’autonomisation économique des femmes, par l’inclusion financière nationale, en vue d’améliorer leurs conditions de vie.



« Le Président de la République, Macky Sall, est convaincu qu’il faut aider les femmes à se prendre en charge, en leur accordant le maximum de chances, pour leur intégration dans la production de biens et services et leur participation aux actions de développement économique et social », a lancé le ministre aux milliers de femmes venues des 22 communes de Podor.



D’après Moustapha Diop, le « dispositif cohérent, réaliste et opérationnel » mis en place dans son département, s’emploie à mettre à la disposition des femmes et de leurs organisations, des crédits à des conditions souples, sans frais de dossiers, sans frais d’ouverture de compte, sans frais de gestion, « à un taux d’intérêts exceptionnel de 5% pour impulser une dynamique de développement endogène et auto-propulsé ».



A en croire celui qui est également maire de Louga, en mettant, à la disposition des femmes de Podor, ces financements, le chef de l’Etat s’inscrit dans la logique d’insertion des femmes du Fouta dans le processus inclusif de production et de répartition équitable des richesses nationales.



Moustapha Diop avait à ses côtés Aïssata Tall Sall, maire de Podor, et Mamadou Racine Sy, responsable apériste de la localité. Des députés originaires de la localité ainsi que les maires des communes ont pris part à la cérémonie.