31 photos : L’évolution physique de la sulfureuse Kim Kardashian en clichés

Ce samedi 21 octobre, Kim Kardashian célèbre son 37e anniversaire. Mère de deux enfants, épouse accomplie aux côtés de Kanye West et super businesswoman multimillionnaire, la star de téléréalité a réussi à s’imposer dans le paysage médiatique. Que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les rayons cosmétiques ou bien encore au front row des Fashion Week… difficile de ne pas voir ou entendre Kim Kardashian.

Révélée à la télévision en 2007 dans «L’incroyable famille Kardashian», l’épouse du rappeur Kanye West a parcouru bien du chemin depuis ses débuts. Bimbo à la réputation sulfureuse – c’est notamment avec une sex-tape qu’elle s’est fait connaître du grand public -, Kim K. est aujourd’hui devenue l’une des célébrités les plus influentes de la planète people. Selon «Forbes», ses nombreuses activités lui auraient permis de récolter près de 55 millions de dollars en seulement une année, faisant ainsi partie des 100 stars les mieux payées du monde. À la tête d’un empire florissant, la mère de famille a créé sa propre marque de vêtements ainsi qu’une ligne de cosmétiques et de parfums. Preuve qu’elle a le sens des affaires, Kim a engrangé près de 14 millions de dollars en cinq petites minutes en lançant sa dernière ligne de produits de beauté. Un record. Et ce n’est pourtant qu’un début!

Découvrez en images l’évolution physique de Kim Kardashian.



