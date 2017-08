312 morts dans des inondations en Sierra Leone

Le bilan des inondations qui ont touché lundi Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ne cesse de s'alourdir et fait désormais état de 312 morts, a indiqué la Croix-Rouge locale dans l'après-midi.



Depuis le début de la matinée, le bilan de ces inondations, qui font d'ores et déjà partie des plus meurtrières en Afrique au cours des 20 dernières années, n'a fait que s'élever: d'abord 18 morts, selon la Croix-Rouge locale, puis 180, selon une source hospitalière.



Dans l'après-midi, il était de 312 morts, selon un nouveau bilan transmis à l'AFP par un porte-parole de la Croix-Rouge à Freetown, Patrick Massaquoi.



Mais il pourrait être encore plus élevé dans les prochaines heures, a-t-il expliqué, alors que les services de secours étaient toujours dans les quartiers où des maisons ont été emportées par des glissements de terrain.