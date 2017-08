336 titres fonciers de la cité Tobago : la remise des notifications complémentaires d’attribution de parcelles de substitution se poursuivra ce jeudi 03 août 2017 à 09 heures à la Direction des Domaines

COMMUNIQUE





Il est porté à la connaissance des victimes des démolitions de la cité voisine à TOBAGO que, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky SALL, la remise des notifications complémentaires d’attribution de parcelles de substitution se poursuivra le JEUDI 03 août 2017 à 09 heures à la Direction des Domaines Rue Thiong X Vincens pièces N° D 26 et D 30.



Les personnes concernées sont priées de se munir d’une pièce d’identité (Carte nationale d’identité, passeport).



Contacts : Monsieur Isma TOURE, Inspecteur des Impôts et des Domaines

Monsieur Djibril Ben Mouhamed DIAGNE, Contrôleur des Impôts et des Domaines







