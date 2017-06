360 Sénégalais rapatriés de la Libye

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Trois cent soixante (360) Sénégalais seront rapatriés de la Libye, jeudi et mardi, a annoncé le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Cette opération de rapatriement est organisée en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a précisé le ministère dans un communiqué reçu à l’APS. Le premier groupe est attendu par vol spécial, ce jeudi à 16h à l’aéroport de Dakar, et le second, mardi à la même heure.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook