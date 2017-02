37% des véhicules échouent au contrôle technique, selon Seydou Guèye (Porte-parole du gouvernement) Le porte-parole du gouvernement Seydou Guèye a fait un bilan macabre sur la situation sécuritaire de nos routes. « Pour 2016, il y a plus de 600 morts sur la route », déplore le ministre du Gouvernement qui s’est prononcé aujourd’hui (jeudi), à Dakar, en marge du Conseil interministériel sur la sécurité routière.

Selon lui, cette situation est inacceptable d’autant plus l’Etat du Sénégal a fait des efforts extraordinaires liés à la réhabilitation des routes.

Le ministre a identifié les principaux facteurs qui concernent l’état des routes, l’état des véhicules et également le comportement humain.

Seydou Guèye soutient qu’un déficit de formation est noté au niveau des comportements.



« 37% des véhicules échouent au contrôle technique et des mesures seront prises », estime le porte- étendard du gouvernement qui ajoute que « le permis à point sera bientôt rentré en vigueur, et cela va concerner tous les sénégalais qui seront visées par ces dispositions nouvelles. La sécurité des routes sera renforcée et des sanctions sont prévues », a-t-il dit.



Selon lui, entre 2012 et 2016, 160 ambulances médicalisées mise en circulation et en 160 autres ambulances médicalisés sont prévurs pour éviter d’avoir un chiffre important de personnes qui perdent la vie sur nos routes.





