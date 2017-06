37e Congrès à Montréal : l’AIMF réaffirme son soutien à Khalifa Sall

Plus de 350 élus locaux, experts et partenaires se sont retrouvés du 19 au 22 juin à Montréal, à l’occasion du Congrès de l’Association Internationale des Maires Francophones (Aimf) à l’invitation du Maire Denis Coderre et de la Présidente de l’AIMF, Maire de Paris, Mme Anne Hidalgo.



L’accent a été mis sur les femmes et l’importance de leur mobilisation en réseaux pour renforcer leur impact sur le développement des territoires.



Lors de ce Congrès, les maires francophones ont réaffirmé leur soutien au Maire de Dakar, Khalifa Sall, lit-on dans le Communiqué rendu public sur le site de l'Aimf.



Pour rappel, une délégation de ces maires s’était rendue à Rebeuss, le 27 mars dernier pour rendre visite à l’édile de la capitale sénégalaise qui se trouve être président des CGLU Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis) et Secrétaire général de l’AIMF.