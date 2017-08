3e anniversaire de la mort de Bassirou Faye: Les étudiants entre prières et dénonciations

Des récitals de Coran ont accompagné la journée de commémoration la troisième année de la disparition de feu Bassirou Faye au Pavillon D de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 14 aout 2014.



C’est ainsi que Ibrahima Ngom, président de l’amicale de la Faculté des sciences et techniques de l’université Cheikh Anta Diop s’est confié à la presse au pavillon D de ladite université.



Selon lui «ce qu’on peut retenir de la journée de commémoration de notre frère Bassirou Faye, c’est une déception. Bien vrai que du point de vue juridique les responsables ont été enfermés, mais il reste les 50 millions FCFA pour indemniser la famille du défunt », selon ses propos rapportés par Pressafrik.



Le coordonnateur du collectif des Amicales des étudiants a par ailleurs, dénoncé les mauvaises conditions de vie et d'études des étudiants que son frère syndicaliste, feu Bassirou Faye, avait toujours voulu résoudre.

