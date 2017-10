3e mandat pour Macky Sall : Ismaïla Madior Fall corrige Babacar Guèye

Le débat sur le mandat du président de la République est loin d’être clos. Après la sortie du Professeur Babacar Guèye, sur une possible troisième candidature du Président Macky Sall, les juristes particulièrement les Constitutionnalistes, sont divisés sur la question.



Le Pr Ismaïla Madior Fall, par ailleurs rédacteur principal de la Constitution de 2016, a botté en touche l’affirmation de son collègue, le professeur Babacar Guèye qui avait soutenu qu’en l’absence de dispositions transitoires, rien n’interdit à l’actuel président de se porter candidat en 2024 si toutefois il est réélu en 2019.



En visite dans les prisons de Dakar hier, le Garde des sceaux, Pr Ismaïla Madior Fall a affirmé que «la Constitution du Sénégal est très claire sur la question du mandat présidentiel et ne laisse place à aucune interprétation ».



« L’article 27 de la Constitution (de 2016) dit clairement : Le président de la République est élu pour 5 ans renouvelable une fois. Donc, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il n’y a pas lieu d’interprétation », tranche M. Fall, en réaction à une interpellation des journalistes.