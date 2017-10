3e rapport ITIE : Les industries extractives ont rapporté au budget sénégalais, 102,5 milliards de Fcfa

Le troisième rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) de 2015, a été publié hier. Ce rapport couvre de manière fiable et exhaustive, les revenus du secteur extractif du Sénégal pour l’année 2015. Des revenus générés par le secteur extractif qui totalisent un montant de 118,1 milliards de FCFA.

Mardi 17 Octobre 2017

Selon le rapport, toutes les entreprises extractives retenues dans le périmètre de conciliation 2015, ont soumis leurs formulaires de déclarations et se sont conformées à la procédure d’assurance et de certification des données. Il indique également que toutes les régies financières ont aussi soumis leurs formulaires de déclaration pour les entreprises extractives retenues dans le périmètre du rapport. Lesquels formulaires ont été certifiés par la Cour des comptes.



A en croire ce rapport, le secteur minier est le 1er contributeur aux revenus extractifs affectés au budget de l’Etat avec un total de 108,2 milliards de FCFA, soit 92% des revenus budgétaires provenant du secteur extractif. Ce montant inclut le paiement exceptionnel de la Société Arcelor Mittal d’un montant de 28,2 milliards de FCFA versés en 2015. Les revenus provenant du secteur des hydrocarbures s’élèvent à 9,9 milliards de FCFA…





