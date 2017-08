40 millions de francs CFA volés : Le Groupe Futurs Médias dément et précise

COMMUNIQUE





Le Groupe Futurs Médias regrette les allégations confondantes et enflées dans l’article «Groupe Futurs Médias : 40 millions de francs CFA volés de la trésorerie» publié par le quotidien L’Enquête le mercredi 16 août 2017.





Contrairement à ce qu’affirme l’article, le ou les cambrioleurs ont emporté, dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 août, la somme exacte de 3 776 050 FCFA.



Par ailleurs, le Groupe Futurs Médias réfute avec la plus grande fermeté l'affirmation de la même veine de l’article indiquant que le Groupe a été délesté «de pas moins de 130 millions de francs CFA en l’espace d’un an».



Ces énonciations relèvent d’une vue de l’esprit, de l’imagination fertile du journaliste.



Comme toutes les entreprises sénégalaises, le Groupe Futurs Médias,

pour des raisons de sécurité, ne garde pas en ses caisses des sommes importantes.



La Direction générale du Groupe a déposé une plainte contre X auprès de la Section de recherche de la Brigade de la Gendarmerie nationale qui a ouvert une enquête.

GFM

