420 000 francs pour les familles des victimes, 43 000 pour les rescapés

Le maire de la commune de Toubacouta, Pape Seydou Dianko, ne dort pas non plus du sommeil du juste depuis lundi dernier. C'est très dur puisqu'en 18 ans de magistère, c'est la première fois qu'il est appelé à procéder à la répartition d'une somme offerte en guise de condoléances. En effet, après le passage du ministre de la Pêche, Oumar Guèye, qui a offert dix tonnes de riz et 10 millions de F CFA, en plus d'un autre million d'Anta Sarr Diacko offert par l'entremise de député Babacar Diamé, il fallait procéder à la répartition. La distribution a eu lieu hier, en ce qui concerne l'argent, aux rescapés et aux familles de victimes. Cela s'est passé devant l'imam et le chef de village afin qu'il n'y ait aucune contestation. "C'est sensible et nous ne voulons d'une quelconque polémique dans ce contexte", a-t-il déclaré.



Cependant, le chef du village, Tidiane Diouf, a fait savoir que les 51 rescapés ont reçu 43 000 F CFA chacun alors que les familles éplorées reçoivent chacune 420 000 F CFA. Par ailleurs, le maire de Touboucouta appelle à éviter tout folklore pour la venue du président de la République annoncé demain dans l’île... tout en appelant à une mobilisation. "Nous aurions aimé l'accueillir dans un autre contexte. Mais nous allons nous mobiliser pour lui réserver un accueil chaleureux", déclare-t-il.



Enquête