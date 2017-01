Ce 31 décembre 2016 marquant le dernier jour de l'année sera à jamais gravé dans la mémoire de la diaspora française avec Rakhou Prod. A guichets fermés, Viviane et son Djolof band ont posé leurs empreintes dans la salle du Palais des Congrés de Montreuil. Une salle archicombe vibrée dans une forte chaleur d'ambiance et de spectacle avec le "djolof band" de Viviane qui vient guérir toutes les "STRESSES" afin de débuter une nouvelle année dans la beauté et le sourire. Regardez