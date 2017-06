44,9 milliards déboursés vendredi, pour payer les salaires

L’Etat a déboursé 44,9 milliards de francs CFA au cours de la journée du vendredi, pour payer les salaires et 2 milliards de francs CFA pour les loyers au titre des bâtiments conventionnés, a indiqué le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.



Dans un communiqué reçu à l’APS, le ministère assure que tous les guichets de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor seront exceptionnellement ouverts demain samedi, à travers tout le territoire national.



Il s’agit de permettre de ‘’continuer le paiement des pensions de retraite, en perspective de la célébration de la Korité’’, précise le texte.



Le ministère des Finances rappelle que le paiement des pensions de retraite est effectif depuis mardi.