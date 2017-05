45 listes, 675 millions FCfa en caution, 351 millions de bulletins à imprimer: les Législatives de tous les records

C’est certainement les Législatives qui battent tous les records dans l’histoire politique du Sénégal. En effet, c’est une pléthore de listes qui a été déposées hier, au moment de la clôture à la direction générale des élections.



Selon les services du ministère de l’Intérieur, plus d’une quarantaine de listes ont été enregistrées. La nouvelle loi issue du référendum de mars 2016, qui offre aux candidats indépendants à se présenter à tout type d’élection, est passée par là.



Mais, cette disposition bien que salutaire, va poser un problème au plan pratique. Par exemple, pour la confection des bulletins, la loi dit qu’il faut l’équivalence » du nombre de bulletin du nombre d’électeurs, majoré de 20%. Donc si on a 5 millions d’électeurs, on aura 7 millions 800.000 bulletins par liste. Ce qui fera un total de 351 millions de bulletins pour les 45 listes en compétition, selon les estimations du journal «Les Echos ».