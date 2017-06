45 listes, 675 millions en caution, 351 millions de bulletins à imprimer, Législatives de tous les records

C’est à croire que tout le pays veut être député. En effet, c’est une pléthore de listes qui ont été reçues hier au moment de clôturer les dépôts. Selon les services d’Abdoulaye Daouda Diallo, 45 listes ont été enregistrées.



Ce qui va poser beaucoup de problèmes au plan pratique. Par exemple, pour la confection des bulletins, la loi dit qu’il faut l’équivalent en bulletins du nombre d’électeurs, majoré de 20%. Donc si on a 5 millions d’électeurs, on aura 7.800.000 bulletins par liste.



Ce qui fera un total de 351 millions de bulletins pour les 45 listes. Sûr que les imprimeurs vont se frotter les mains.

L’autre problème, c’est que la pléthore de listes risque d’aboutir à des confusions telles que les électeurs, qui ne vont pas s’y retrouver, risquent tout bonnement de se décourager et de ne pas aller voter, d’où un risque de faible taux de participation.



Les echos