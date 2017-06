45e Anniversaire de Zidane: Retour sur le parcours d’un footballeur atypique.

Ce 23 juin 2017, Zinedine Zidane fête son 45e anniversaire de naissance. L’actuel entraîneur du Real Madrid est né le 23 juin 1972, à Marseille. A cette occasion, il semble bien indiqué de faire un retour sur le parcours atypique de ce footballeur exceptionnel, qui s’illustre comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde.

Après avoir joué chez les Girondins de Bordeaux, Zizou a fait les beaux jours de la Juventus de Turin, et du Real Madrid. Il a été nommé meilleur joueur de l’année au moins une fois dans chaque championnat où il a évolué.

Meilleur joueur européen des 50 dernières années Pour nos confrères de la BBC, Zinedine Zidane est le meilleur joueur européen de l’histoire. La FIFA l’a désigné meilleur joueur européen des cinquante dernières années. la Faîtière du football mondial s’est vue emboîtée le pas par l’UEFA en 2004.

Ballon d’Or Européen en 1998, Zidane a remporté, avec le Real Madrid, la ligue européenne des champions en 2002.

Avec 108 sélections, et désigné 25 fois capitaine de l’équipe de France, Zinédine Zidane a remporté avec les Bleus, la coupe du monde en 1998, face au Brésil, et la coupe d’Europe en 2000, aux dépens de l’Italie. Ses exploits ont permis à l’équipe de France de jouer à nouveau la finale de la coupe du Monde, perdue cette fois-ci aux tirs au but, face à l’Italie en 2006. Cette finale sera d’ailleurs le dernier match dans la carrière de Zinedine Zidane avec les Bleus de l’équipe de France.

Une carrière d’entraîneur remarquable Ayant entamé une carrière d’entraîneur, son parcours est plus qu’élogieux. Projeté sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Zizou fait de son coup d’essai, un coup de maître.Vainqueur de la ligue des Champions l’année dernière, cinq mois seulement après son arrivée sur le banc de touche madrilène, le légendaire numéro 10 français récidive cette année encore, en réalisant un excellent doublé: championnat-ligue des champions.Avouons-le, Zidane est en train d’écrire l’une des plus belles pages du football et du Real Madrid.







