47 PARTIS ET COALITIONS DE PARTIS POLITIQUES RETENUS POUR LES LÉGISLATIVES Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a retenu 47 partis et coalitions de partis politiques pour les élections législatives du 30 juillet prochain.



Voici la liste des coalitions et partis politiques publiée vendredi.



1- Parti de la vérité pour le développement (PVD)



2- Coalition Manko Taxawu Senegaal



3- Entité indépendante Defar Senegaal



4- Rassemblement démocratique sénégalais



5- Union pour le fédéralisme et la démocratie



6- Entité indépendante mouvement pour la renaissance, la liberté et le développement



7- Coalition Manko Yeesal Senegaal



8- Mouvement pour la renaissance républicaine



9- Rassemblement pour les valeurs et les valeurs émergences (REVE)



10- Citoyens pour l'éthique et la transparence/Jeën sama rew



11- Coalition Mànkoo Taxawu Senegaal



12- Parti de l'unité et du rassemblement



13- Coalition SOPPALI



14- Union citoyenne/ Bunt Bi



15- Fédération démocratique des écologistes du Sénégal



16- Convergence patriotique pour la justice et l’équité



17- Initiatives pour une politique de développement



18- Parti pour l’action citoyenne



19- Convergence libérale patriotique



20- Sunu Naatange reew/ Rassemblement pour la dignité et la prospérité



21- Coalition Leeral



22- Coalition Senegaal ca kanam



23- Convention citoyennce neneen



24- Coalition and suxali Senegaal



25- Front patriotique républicain



26- Sénégal - Veine environnement



27- Coalition la 3e voie politique/ Euttou askan wi



28- Front national/ Baatu askan wi



29- Front national Joyyanti



30- Sunu parti pour la solidarité et le développement du Sénégal



31- Coalition Fal Askan Wi



32- Convergences d’initiatives pour le Sénégal



33- Visions alternatives pour le Sénégal



34- Dental Senegaal / Actions patriotiques



35- Alliance pour la réforme et le développement



36- Coalition Assemblée Bi nu Bëgg



37- Coalition and saxal liggey



38- Coalition Mbollo Wade



39- Coalition Osez L'avenir



40- Coalition gagnante/ Wattu Senegaal



41- Coalition pole alternatif 3e voie/ Senegaal Dey DEM



42- Coalition Benno Bokk Yaakaar



43- Parti de la paix / Jamm



44- Coalition Ndawi askan wi / Alternative du peuple



45- And défar Senegaal / Groupe d’appui et de rénovation de l’action populaire



46- Coalition convergence patriotique / Kaddu askan wi



47- Cadre de réflexion pour le développement intégral

