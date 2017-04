4ème édition du BOTY Sénégal a été remportée par le crew POWER CREW

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2017 à 21:34

Evénement bboying et danse debout 100 % Galsen, la 12ème édition du Battle National –Danse Hip Hop s’est déroulée à Tambacounda du 31 mars au 2 avril 2017 au Centre culturel régional de Tambacounda et au Terrain de la Gare.

La catégorie breakdance 6 vs 6 a été remportée par le crew POWER CREW (Dakar)

La catégorie danse debout 2 vs 2 a été remportée par le crew Bayou & Chris (Dakar)



Co-organisée par le Réseau des Cultures Urbaines de Tambacounda en partenariat avec le Centre Culturel de Tambacounda, les autorités locales et divers partenaires, elle a offert des activités phares au public de cette région avec, en amont, des formations en danses traditionnelles et en techniques de danse hip hop d’une durée d’une semaine respectivement destinées aux danseurs hip hop de Tambacounda.

Une formation en dj’ing a été offerte par DJ Leuz aux acteurs cultures urbaines.

Une occasion unique de regrouper annuellement les bboys et bgirls du Sénégal :

88 bboys issus de 12 régions (Saint Louis, Louga, Matam, Thiès, Kaolack, Diourbel, Dakar, Kolda, Tambacounda, Sédhiou, Ziguinchor, Kédougou, ont consolidé leurs liens d’amitié dans un esprit de compétition fairplay.

Avec le slogan ‘Innovons !’ ‘Fit rek !!’, l’édition 2017 a voulu inviter les danseurs à avoir un esprit d’initiative teinté d’audace et de prise de risques pour une approche nouvelle de la prise en charge des enjeux de développement du Sénégal, revisitant les valeurs intangibles du Jom-Fula-Fit ak Fayda.

Elle a été clôturée par le Battle Of The Year Sénégal, la qualification pour la participation au championnat du monde de bboying, pour un positionnement effectif du Sénégal sur l’échiquier mondial du bboying.









