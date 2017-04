5 Astuces pour chouchouter vos ongles avec des produits naturels

On a beau appliquer toutes les bases et top coat (vernis à ongles transparent que l'on applique après le vernis) qu’on veut sur nos ongles, le vernis ne tiendra pas si vos ongles ne sont pas en bonne santé et bien préparés. Les produits naturels peuvent présenter des bienfaits pour vos ongles, que vous ne soupçonniez même pas. Ils peuvent les rendre plus blancs, plus forts, et plus réceptifs aux vernis, ce qui n’est pas négligeable en été. Voici 5 astuces 100% écologiques et excellentes pour vos ongles!



1. Les huiles végétales

Les huiles végétales sont très bénéfiques pour vos ongles. Elles permettent de les hydrater, et ainsi de les renforcer. L’huile de coco est très adaptée pour nourrir les ongles, mais aussi l‘huile d’olive, l’huile d’argent ou l’huile d’amande douce. Elles peuvent s’appliquer en finition d’un soin, ou le soir avant de se coucher. Pour plus d’efficacité, utiliser l’huile d’olive tiède (chauffée en trempant le bol dans de l’eau chaude, par exemple) comme bain de quelques minutes pour les ongles.

Il faut toutefois faire bien attention à ne pas avoir les ongles gras avant de poser un vernis, sinon, celui-ci ne tiendra pas! Mieux vaut espacer au maximum la pose du soin.



2. Le citron

Le citron est un remède de grand-mère connu qui possède plusieurs vertus pour les ongles. Il l’es blanchit, les aseptise, et les embellit. Cette méthode est très simple à appliquer et peu coûteuse: on mélange le jus d’un demi citron pressé et de l’eau chaude, et on trempe ses ongles dedans 5 à 10 minutes, une fois par semaine.



3. Le sel

Le sel renforce durablement les ongles. On dilue 10g de sel fin dans un litre d’eau chaude, et on y baigne ses ongles 1 à 2 fois par semaine.



4. Le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc représente plusieurs bienfaits pour vos ongles. Utilisé sur un coton que l’on passe sur les ongles, il permet de les blanchir, et de les faire briller. Il permet également de faire tenir le vernis beaucoup plus longtemps si on applique ce soin peu avant de poser un vernis. Enfin, pour une manucure parfaite, on trempe les ongles 5 minutes dans le vinaigre blanc pour ramollir les cuticules et les repousser plus facilement.



5. La spiruline

Cette algue utilisée en poudre et mélangée à du gel d’aloé vera peut constituer un masque idéal pour vos ongles: on laisse poser 15 minute la pâte obtenue sur les ongles pour les fortifier.



Tous ces produits sont complémentaires: il est possible de préparer un bain pour ongles avec du jus de citron et de l’huile d’olive ou d’argent tièdes, par exemple, ou encore de rajouter du vinaigre blanc.