5 aliments efficaces contre le stress

Difficile d’éviter le stress dans notre société moderne. Les responsabilités professionnelles, les relations familiales, amoureuses, amicales amplifient parfois cette sensation à la fois de pression, d’appréhension et d’angoisse.



Il est parfois compliqué de trouver un juste équilibre pour ressentir un quelconque apaisement. Il existe pourtant certains aliments, qui, consommés de manière appropriée, contribuent à soulager du stress. Découvrez donc cinq aliments très accessibles pour réduire votre stress.



La patate douce

En plus d’adoucir le palais, la patate douce a l’avantage d’adoucir aussi l’humeur. Cet aliment est une source intarissable en vitamines A et B6, en cuivre et en manganèse. Riche en bêta-carotène, la patate douce est donc naturellement sucrée. Aussi, cela contribue à réguler le taux de sucre dans le sang afin que celui-ci soit constant et équilibré, ce qui influe positivement sur l’état de l’humeur.



Le chocolat

Le secret du chocolat se résume en un mot : le magnésium. C’est un élément efficace dans la prévention des conséquences néfastes du stress. Augmenter sa consommation en magnésium est le meilleur moyen d’améliorer votre humeur.



De plus, le sucre dans le chocolat permet au corps de libérer des endorphines. Les endorphines sont des produits chimiques qui agissent sur le cerveau pour produire des sentiments agréables. En d’autres termes, après avoir consommé du chocolat, vous vous sentirez forcément mieux.



Le thé

Les Anglais ont pour tradition de boire du thé après une forte émotion. Ils ont bien raison ! Le thé est un antistress formidable, grâce à sa combinaison unique de caféine et de l-théanine.



La l-théanine est un acide aminé qui agit directement sur le cerveau et permet une réduction du stress mental et physique. Elle a donc un effet relaxant. La caféine quant à elle, agit non seulement sur l’humeur mais améliore aussi la performance mentale.



La banane

Après une longue journée de stress, rien de mieux qu’une banane pour retrouver progressivement son calme. Les bananes sont riches en glucides sains, des antioxydants, en potassium, en zinc et en magnésium. Tous ces éléments stimulent positivement l’humeur. Et cela fonctionne encore mieux si la banane est combinée avec d’autres fruits, comme les fruits rouges ou des agrumes.



Les fruits de mer

Outre le ravissement des papilles gustatives, manger des fruits de mer aide à stimuler positivement l’humeur. Les créatures maritimes comme les crevettes, les moules, les huîtres entre autres, contiennent un minéral appelé sélénium, qui fonctionne en tandem avec la vitamine E pour expulser les toxines du corps et maintenir une humeur saine.



Plusieurs études ont également indiqué que la carence en sélénium peut causer la dépression et l’anxiété chez certaines personnes.





