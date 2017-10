5 raisons de ne pas tomber enceinte d’un homme pour le retenir Il faut effacer cette idée dans la tête car datant d’une autre époque. Avant certaines femmes tombaient enceintes pour pouvoir retenir un homme à leur côté. Est-ce que leur relation marchait par la suite ? On ne retient plus un homme avec un enfant. Vous pouvez tomber enceinte de lui, il peut décider de reconnaître l’enfant ou non. Même si vous êtes enceintes de triplets, si cet homme ne vous aime pas, il ne se mettra pas en couple avec vous.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

Voici 5 raisons de ne pas tomber enceinte d’un homme pour qu’il vous épouse



1-Vous le savez, il ne vous aime pas mais vous vous dites que si vous tombez enceinte il va vous aimer.

Euh non… c’est peut être possible qu’il soit pris d’affection pour son enfant et par extension pour la mère de son fils et non pour la femme que vous êtes. C’est-à-dire que s’il rencontre une autre femme et qu’il tombe amoureux d’elle, vous serez une mère célibataire assez rapidement.



2- Il vous a dit qu’il a déjà une copine mais comme vous êtes têtue, vous voulez quand même tomber enceinte

Vous prenez un grand risque, vous misez gros, vous voulez prendre le risque de devenir une mère célibataire parce que la décision de faire un enfant, se prend à deux. Il risque de vous haïr si vous lui faites un enfant dans le dos.



3- Vous vous dites que s’il ne voulait pas d’enfants il allait utiliser un préservatif avec vous.

Oui c’est vrai, mais cela n’empêche qu’il vous demande souvent dans quelle période vous êtes. Et quand il veut mettre un préservatif, vous l’amadouez tellement bien qu’il oublie tout, pour un instant de plaisir. Alors que dans votre tête vous avez tout planifié. C’est une grosse erreur de jouer à ce jeu.



4- Il vous a expliqué clairement qu’il ne vous aimait plus

Effectivement, çà fait très mal quand une personne que vous aimez, vous brise le cœur. Mais ce n’est pas en lui faisant un enfant qu’il va changer d’avis. Vous allez plus souffrir pour rien.



5-Votre enfant peut être affecté par le ressentiment que va vous procurer le rejet de son père

Oui si malgré que vous tombez enceinte il vous rejette, vous allez faire quoi ? Vous serez triste et votre enfant aussi. Il ne va pas comprendre pourquoi son père n’est pas proche de lui. Et cet enfant peut être affecté psychologiquement.



Afrikmag

