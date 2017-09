Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 5 raisons pour lesquelles les couples ne font pas l’amour lors de leur nuit de noces Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

Nous avons tous entendu dire que très peu de couples ont des relations s3xuelles lors de leur soirée de mariage. Et il y a beaucoup de psychologues prêts à épouser leurs opinions. Selon un site Web de planification financière anglais, moins de la moitié (46%) des jeunes mariés consomment effectivement le mariage lors de leur nuit de noces.

Quelles en sont les raisons? Eh bien, elles sont assez évidentes:

La Fatigue et le stress Le s3xe exige de la patience et des efforts. Après des heures de rigolades, de séances photos, de salutations, de «Je le veux», et de danses, il n’y a rien d’autre que vous préfériez faire que de dormir. Après tous ces mouvements, il est difficile de trouver de l’énergie pour un marathon s3xuel.



Vous avez peut-être probablement appris quelques positions méga-soufflantes pour lui faire plaisir, mais n’oubliez pas que le moment est également important. Il / elle pourrait ne pas être de bonne humeur pour essayer quelque chose en ce moment.

Trop ivre Après des années et des mois de planification de votre mariage de rêve, comment tirer le meilleur parti de la journée? C’est votre grand jour, ce n’est pas grande chose si vous testez différents vins au milieu des amis et de la famille. Temps de fête, qui a le temps d’avoir du s3xe après?

Mauvais timing Le jour-j est finalement passé, et il y a eu beaucoup de chahuts, surtout chez les couples qui étaient les meilleurs amis. le soir chez vous, vous riez de tout, de l’organisation, aux choix des modes, en passant par le maquillage et à la réminiscence sur de beaux moments. Pas de temps pour penser au s3xe, les câlins suffiront.

Apprendre à se connaître Si vous planifiez votre mariage, choisissez un endroit mémorable pour votre lune de miel. Passez la nuit à la plage pour vous connaître à des niveaux différents. Communiquez vos fantasmes s3xuels et planifiez le futur.

Passez du temps avec vos invités. Les nouveaux mariés, pourquoi s’enfuir après la réception de mariage quand les gens sont venus de loin pour passer la journée avec vous. Contrôlez vos hormones. Passez la nuit avec eux, il y a toujours du temps pour le s3xe après.

Tout vu La plupart des couples de nos jours auraient vraisemblablement déjà découvert beaucoup en matière de relations intimes avant le mariage. Il n’est donc pas nécessaire de se précipiter. Les deux ont déjà tout vu.

Point besoin de discuter. C’est la vérité. C’est un fait!





