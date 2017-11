5 utilisations fascinantes du charbon de bois

Le charbon de bois est plus connu pour sa fonction principale à savoir son utilisation pour allumer du feu. Il possède pourtant des propriétés insoupçonnées dans bien d’autres domaines. Voici 5 utilisations détournées et efficaces du charbon.



Pour purifier l’eau

Le charbon se saisit des impuretés présentes dans l’eau, à savoir les résidus industriels, les produits chimiques ou autres pesticides. En absorbant ces impuretés, le charbon relâche des minéraux essentiels à la santé et au bien-être. Un élément naturel de choix pour filtrer l’eau du robinet en toute sécurité.



Pour blanchir les dents

Le charbon est le meilleur remède maison pour obtenir des dents d’une blancheur impeccable. Il vous suffit d’écraser un morceau de charbon et d’en récupérer la poudre avec votre brosse à dents humidifiée au préalable. Puis brossez-vous les dents comme à votre habitude, en prenant soin de frotter particulièrement les zones les plus tachées. Enfin, rincez abondamment à l’eau tiède. Vous pouvez aussi rajouter de la poudre de charbon à votre dentifrice habituel.



Pour éliminer les mauvaises odeurs

Le charbon possède la capacité d’absorber les odeurs fortes et désagréables. Si votre réfrigérateur, votre poubelle ou votre bac à linge dégagent une odeur nauséabonde, alors il vous suffit de placer un récipient contenant des morceaux de charbon à l’endroit dit. Vous n’aurez plus besoin à vous soucier de l’odeur qui aura été maîtrisée par la présence du charbon.



Ensuite, mettez du charbon dans un récipient et posez-le dans la zone touchée, sous le lit, dans l’armoire ou la salle de bain. Le charbon va alors absorber l’humidité en devenant de plus en plus petit, jusqu’à disparaître complètement. N’hésitez pas à le remplacer.



Pour maintenir les meubles et les outils en bon état

Pour les meubles ou les sols en bois, le charbon est un excellent agent nettoyant. Frottez juste la surface de vos meubles ou vos sols avec du charbon, en cas de tache ou d’imperfection. Pareillement, le charbon empêche l’oxydation des outils et leur détérioration, dans le cas où ces derniers ne sont pas souvent utilisés par exemple. Placez juste un morceau de charbon à l’endroit où vous entreposez vos outils.



Pour éliminer la moisissure

L’utilisation du charbon est un bon moyen d’en finir avec l’humidité au sein d’une maison. Commencez par nettoyer la zone concernée avec de la javel, du bicarbonate de soude ou du vinaigre.









