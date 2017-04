Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 50 Cent: Il frappe une fan en plein concert (PHOTOS/VIDÉO) Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2017 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Le rappeur américain, Curtis Jackson plus connu sous le nom de scène, 50 Cent, a frappé une de ses fans lors d’un concert qui s’est déroulé, samedi 8 avril dans l’Etat du Maryland, aux États-Unis. Il avait juste pris l'initiative de faire participer le public. Le rappeur s’est alors approché du bord de la scène et a tendu la main pour saluer les nombreux fans rassemblés face à lui !

C’est ainsi qu’une fan hystérique a attrapé le rappeur et a provoqué sa chute. Enervé, 50 Cent eut une réaction très violente en tombant. Il a donné un coup de poing à la jeune femme au niveau de la poitrine, pour retirer sa main.



Selon TMZ. En voyant le public choqué par son geste, l’Américain a fait monter la fan sur scène. Pas rancunière, elle s’est mise à twerker comme si de rien n’était.



Mais le site TMZ, ayant le sens de la mise en scène, s’est même autorisé à réaliser un petit ralenti afin de mieux montrer l’action !





