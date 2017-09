50 pèlerins Sénégalais bloqués en Arabie Saoudite, le délégué national en colère contre l'Agence Ya Salam Cinquante (50) pèlerins sénégalais convoyés par l’agence de voyage Ya Salam, sont bloqués en Arabie Saoudite à cause des reprogrammations de vols par la compagnie Flyners. D’autres agents qui étaient dans la même situation, ont pu convoyer leurs pèlerins.

Même s’il est très en colère, le Délégué général au pèlerinage promet de ramener ces 50 personnes. « Ce qui est arrivé, c’est que tous les plans de vols ont été décalés de 22 heures y compris ceux de la Délégation générale au pèlerinage à la Mecque. Tous les voyagistes privés ont respecté ce décalage et ont pris les dispositions nécessaires. Ya Salam ne l’a pas fait et n’a pas eu le courage de dire la vérité à ses pèlerins et à leurs parents, en se défaussant sur la Délégation. Il y a 50 groupements affectés par ce décalage et aucun n’a laissé en rade ses pèlerins. Parce qu’ils ont ajusté leurs plans de vol par rapport aux messages qui leur ont été envoyés par les compagnies aériennes », a expliqué Abdoul Aziz Kébé.



Il précise qu’ « il n’y a aucun pèlerin sénégalais convoyé par la Délégation générale qui est laissé en rade ni à Dakar ni en Arabie Saoudite ». « Nos pèlerins sont en train de rentrer. Le dernier vol rentre aujourd’hui à 18h, inch Allah. Je ne sais pas qui est le responsable de Ya Salam. Il n’a pas fait le suivi qu’il devait faire et veut se défausser sur la délégation générale qui n’a rien à voir avec la réorganisation des vols dévolue à Flyners », a-t-il ajouté.







