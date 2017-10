50 terrains des agents des impôts : Diopsy, Ousmane Sonko, Amadou Bâ interpellés...après le grand charabia de Jakarlo

En direct de la TFM, c’était la tour de Babel. Le député Diop Sy n’a pas vraiment pas convaincu son Monde en évoquant le nom d’Ousmane Sonko et d’Amadou Bâ en ce qui concerne le terrassement, l'assainissement et l'électrification du nouveau quartier Almadie2, sur ce site qui appartiendrait aux agents des impôts et domaines de Dakar.



Aujourd'hui, plus que jamais, ce dossier doit être tiré au clair au nom de la transparence, même si Diop Sy est un homme d'affaire réputé ayant l'habitude de traiter ces genres de marché. Qu'en est-il du contrat liant le syndicat des agents des Impôts à Diopsy et la direction des Impôts. Diopsy, Amadou Bâ, interpellés. Affaire à suivre. Entre la polémique sur un espace vert et sur des terrains aux nombres de 30 et 50, Diop Sy n'a pas convaincu et a même suscité de la part de Bouba Ndour et du Sénégal beaucoup d'étonnement et de suspicions.



