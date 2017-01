500.000.000 F Cfa pour le relèvement du plateau technique des trois (03) districts de la région médicale de Kédougou 15 ambulances et des motocyclettes acquises dans le cadre du budget de l’Etat et du Fonds minier de Sabodala Gold sont affectées à différentes structures sanitaires du Sénégal. C’est aujourd’hui que s'est tenue à Dakar, la cérémonie de remise des clés par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Mme Eva Marie Coll Seck.

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a bénéficié d’un financement (Fonds minier) par Sabodala Gold via le Ministère de l’Industrie et des Mines d’un montant de cinq cent millions (500.000.000) F Cfa pour le relèvement du plateau technique des trois (03) districts de la région de Kédougou.



« Parmi les ambulances, trois (03) ambulances médicalisées ont été acquises et destinées aux districts de Salemata, Kédougou et Saraya pour servir des zones éloignées car selon le médecin-chef de la région, "ces ambulances mettront fin à certaines pratiques telles que l’utilisation de hamacs pour transporter les femmes enceintes, entre autres», rejoignant ainsi le point de vue de Mme le Ministre.



Selon le médecin-chef de la région de Kédougou, ce don qui est positivement apprécié, montre en réalité l’attachement du ministère de la Santé et de l'Action sociale à une référence de qualité au profit des patients. Il estime également que ces ambulances vont améliorer l’accessibilité géographique des patients mais aussi vont permettre d'assurer une référence précoce, d’assurer la prise en charge correcte du patient au cours de l’évacuation sanitaire. Un véhicule de supervision pour la région médicale est en attente de réception.



« Plus de 160 ambulances seront mises à la disposition des populations dans le courant du premier semestre 2017 », avait annoncé M.le Président de la République dans son discours du 31 décembre 2016, ce que n'a pas manqué de rappeler le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mme Eva Marie Coll Seck.



Ndeye Safiatou Nam (stagiaire)

