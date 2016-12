500 morts en 2016 provoqués par les accidents routiers

C'est un horrible constat fait par le gouverneur de Tamba et le directeur des Transports qui ont livré les chiffres de la mort : Sur les 500 personnes tuées sur la route en 2016, Tambacounda enregistre 216 cas. Soit 25% des victimes. Il y a eu aussi 505 blessés.



" Chaque année, on perd 500 personnes en moyenne sur les routes , et 25% de ces décès sont enregistrés à Tamba" révèle le directeur des transports. Ce dernier déclare qu'entre le Magal de Touba et la fin décembre, plus d'une soixantaine de personnes ont été tuées par la route. Le dernier exemple est l'accident spectaculaire qui a eu lieu à Koumpentoum. Lequel a fait 14 morts et plus de 80 blessés au lendemain du Gamou. Au delà des chiffres qui font froid au dos, il faut connaitre les causes commun: Le comportement humain.



Selon le directeur, aujourd'hui le gouvernement est en train de faire des efforts sur le plan des infrastructures et le renouvellement du matériel de travail des agents avec l'ouverture d'un centre de contrôle des véhicules très moderne à Dakar qui polarise 70% du parc automobile sénégalais.



Par conséquent, il préconise à ce que des activités de sensibilisation, de formation et d'éducation à la sécurité routière, entre autre, soient instituées et dispensées aux personnes, aux usagers de la route de manière générale.





Le Quotidien