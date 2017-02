53 pêcheurs sénégalais arrêtés en Mauritanie, les autorités sénégalaises attendues à Nouakchott

D’après les informations de pressafrik, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal va se rendre en Mauritanie pour s’entretenir avec les autorités au sujet de la pêche dans leur large. Entre vendredi dernier et samedi, des dizaines de ressortissants-pêcheurs sénégalais ont été arrêtés et menacés d’expulsion.







Les conflits liés à la pêche entre sénégalais et autorités mauritaniennes prennent de l’ampleur. En effet, 53 pêcheurs sont détenus à Nouadhibou et risquent d’être rapatriés au Sénégal. Mankeur Ndiaye va incessamment se rendre en Mauritanie pour des négociations.



«Avec le ministre de la Pêche, nous sommes en train de voir les mesures à prendre rapidement pour venir en soutien à nos pêcheurs qui sont retenus en Mauritanie», a déclaré Mankeur Ndiaye, qui informe par ailleurs que ce n’est pas la première fois que ces genres de discussions se tiennent entres autorités sénégalaise et mauritanienne.



Selon le ministre des Affaires étrangères, «tout sera fait pour revenir à la situation connue dans le passé», c’est-à-dire des accords permettent aux pêcheurs sénégalais de pouvoir faire leur travail en toute tranquillité.