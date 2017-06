Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 6 Plantes pour vous aider à dire à Dieu aux petits seins Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

Pour de nombreuses femmes dans le monde, la première option serait la chirurgie plastique pour l’élargissement du sein. Mais la nature nous donne toujours le meilleur et les solutions pour ce type de problème. Dans cette publication, nous allons vous montrer les meilleures plantes qui peuvent vous aider avec la taille de votre sein:

1. Le fenugrec

La plante la plus efficace est la fenugrec . Le fenugrec provient de la Grèce. Vous pouvez acheter ce type de semences dans n’importe quelle pharmacie. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter des graines de fenugrec, de les mettre dans l’eau et de laisser reposer la nuit, le lendemain, vous devriez masser vos seins avec cette eau.

2. La plante de bardane

Une autre plante qui est bonne pour la croissance du sein est la plus grande plante de bardane . Si vous consommez ce type de plante, votre flux sanguin vers le tissu mammaire augmentera et vos organes reproducteurs fonctionneront beaucoup mieux.

3. Le fenouil

Le fenouil est une plante populaire, qui est également connue pour réduire les coliques chez les bébés. Le fenouil contient des quantités élevées de dianethole, de photoanéthylène et d’anéthole. Tous ces composés augmentent l’œstrogène dans le corps féminin.

Le fenouil contient également de grandes quantités de phytoestrogènes, qui stimulent la croissance du sein et stimulent également la production de lait chez les mères allaitantes.

4. la plante de réglisse

Une autre plante qui a les mêmes ingrédients et les mêmes effets que le fenouil est la plante de réglisse .

5. Anis

Anis est une autre plante qui est très utile pour la croissance mammaire. Cette herbe chinoise contient des ingrédients qui augmentent le processus de croissance du sein, donc, si vous voulez des seins plus gros, c’est la bonne plante pour vous. Vous devriez commencer à l’utiliser dès que possible!

6. Pueraria Mirifica

Avez-vous déjà entendu parler de Pueraria Mirifica ? Cette plante provient de la Thaïlande et elle est utilisée dans de nombreux produits cosmétiques et anti-âge différents. Il est également utilisé comme ingrédient actif dans les crèmes et les pilules pour la croissance mammaire.





