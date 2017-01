Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 6 conseils pour former un couple indestructible Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 01:09 | | 0 commentaire(s)|

L'amour ne fait pas tout. Pour permettre à une relation de perdurer, il faut l'entretenir et la solidifier au quotidien. Et il existe plusieurs moyens de la rendre plus costaud, comme le révèlent des experts le dévoilent au site Bustle.



1- Secouez votre relation



L'ennui est l'un des plus grands ennemis du couple. Pour lui barrer la route - parce qu'il ne faut pas se leurrer, la routine va bien finir par tenter de s'immiscer entre vous - prenez les devants en planifiant quelque chose ensemble, quelque chose de nouveau.



2- Communiquez



Se parler, mais aussi se montrer attentif, permettra aux amoureux de rester proches, complices et pour longtemps. En effet, on évite ainsi de nourrir des ressentiments accentués par les non-dits ou par le manque d'écoute de l'autre.



3- Conservez votre indépendance



Pour le bien de votre couple, il est nécessaire de vous épanouir chacun de votre côté en ayant des passe-temps et des activités séparément mais aussi en ayant du temps juste pour vous. "Prendre du temps pour nous-mêmes peut sembler égoïste, comme si nous évitions notre partenaire mais en réalité, de brèves périodes de solitude rechargent nos batteries et nous permettent de donner encore plus à notre conjoint et à la relation elle-même", explique Rachel Astarté hypnothérapeute, auteure et coach de vie à Bustle.



4- Passez du temps avec votre famille et vos amis



Entretenir des relations sociales, en voyant régulièrement ses proches, est à la fois divertissant et nourrissant. Si l'on reste enfermée dans son couple, à la longue et même sans s'en apercevoir, on va cesser de tirer notre relation vers le haut. Par ailleurs, voir les autres agir et écouter leurs conseils peut aussi s'avérer bénéfique pour le couple. Enfin, ayant passé un bon moment, c'est ressourcée et heureuse qu'on rejoindra ensuite notre moitié.



5- Faites primer la qualité sur la quantité



Inutile de passer tout votre temps libre ensemble si c'est pour le dépenser à ne rien faire d'attrayant, oubliant presque que l'autre est à vos côtés, happée par la télé, votre bouquin ou votre smartphone. Evidemment, vous n'êtes pas obligée d'enchaîner les activités en duo : un peu de calme et de tranquillité partagé est aussi appréciable. Le tout est que ce temps soit de qualité, conscients de la présence l'un de l'autre.



6- Continuez à flirter



Ce n'est pas parce que votre relation est établie que vous ne devez plus vous draguez l'un l'autre. Se séduire est même pleinement conseillé pour garder l'étincelle dans le couple et rendre le quotidien plus attrayant. En outre, cela aidera à conserver une bonne énergie sexuelle et une belle complicité. Et si vous planifiez par exemple un rendez-vous amoureux régulier ?



