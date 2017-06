Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 6 erreurs à ne pas faire quand vous commencez une relation amoureuse Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|



Le début d’une relation amoureuse est tellement intense que parfois, il arrive que vous fassiez des erreurs sans vous en apercevoir, et qui vous coûtent très cher plus tard. Nous avons sélectionné pour vous 6 erreurs auxquelles certaines personnes ne font pas attention.

Abandonner vos amis pour lui/elle

C’est bien de passer beaucoup de temps ensemble quand vous débutez une relation, mais n’oubliez pas pour autant vos amis. Si votre relation amoureuse vous isole des autres personnes que vous aimez, alors il y a un problème.



Vouloir à tout prix faire comme les autres

Vous et votre partenaire êtes différents des autres. Vous n’avez pas la même situation professionnelle, sociale et même le même caractère que ceux à qui vous vous comparez. Concentrez-vous sur la relation que vous êtes en train de bâtir, pour donner à celle-ci une meilleure orientation.

Forcer les choses maintenant et tout de suite

Donnez-vous du temps l’un à l’autre. Ne soyez pas pressés. Si votre partenaire a du mal à faire une chose, soyez patient. Ne lui mettez pas la pression.



Ignorer les grands désaccords

S’il existe des points importants de votre relation sur lesquels vous avez des avis contraires, il vaut mieux en discuter maintenant. Ne soyez pas tellement amoureux au point de passer l’éponge. Cela risque de vous rattraper tôt ou tard.

Construire votre relation uniquement sur des choses superficielles C’est comme construire une maison. Avant de penser à la décoration de la maison, il faut faire les fondations, monter les murs, etc. Concentrez-vous sur les bases de votre relation et non sur les sorties, les divertissements etc.

Faire semblant C’est dangereux pour votre relation. Soyez vrai dès le début. Ne dites pas oui alors que vous n’êtes pas d’accord. Dites ce que vous pensez réellement.







