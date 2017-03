Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 6 gestes pour une peau et un corps parfait Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Gestes et soins pour préparer sa peau au printemps !

Je mets la gomme et j’exfolie

Effectuer une fois par semaine, le gommage va vous débarrasser des cellules mortes ! Ainsi vous aurez une peau qui respirera davantage, beaucoup plus lisse et plus douce pour votre plus grand bonheur (et celui de votre jules par la même occasion).

Mais attention à ne pas agresser votre derme en frottant frénétiquement ! Un gommage doux, effectué en opérant de petits mouvements circulaires est la meilleure des solutions pour préparer votre peau au premiers rayons de soleil du printemps.

J’hydrate ma peau jusqu’à plus soif

Lorsque le printemps pointe le bout de son nez, les températures augmentent. Et quand le thermomètre monte en flèche, vos pores se dilatent et la peau se dessèche et perd de sa souplesse. Alors, on peut user et abuser des crèmes hydratantes, notamment après la séance de gommage.

Je dis adieu à ma cellulite et autres capitons

Bientôt l’épreuve du maillot de bain ! Pour être la star des plages dans votre tout petit petit bikini, pas question de laisser apparaître un bourrelet disgracieux ou de vilains capitons ! Pour faire la peau à votre cellulite, il faut commencer dès le printemps à utiliser une crème amincissante efficace ! Couplée à de bons massages, vous aurez une taille de guêpe et vous pourrez vous pavaner sur le sable fin en ne laissant personne indifférent…

Je déclare la guerre à mes poils

Allez, avouons-le, en hiver l’épilation, ce n’est pas notre priorité. Mais lorsque les beaux jours arrivent, on a toutes envie de porter de belles petites robes et dévoiler nos gambettes au monde entier. Sauf que c’est impossible, si l’on ne passe pas au préalable par la case “épilation”. Que vous optiez pour la solution de la cire (pour les moins douillettes !), du rasoir ou pour une version radicale et définitive : il faudra très vite trancher !

Je prends soin de mes seins

Préparer son décolleté au printemps, c’est ultra important. Véritable atout de séduction, il faut lui accorder une attention toute particulière. L’idée, c’est de garder ad vitam aeternam des seins fermes. Alors on zappe les bains trop chauds (qui sont en outre pas très écolos !) au profit de douches froides pour assurer une tonicité inégalée à votre décolleté. Et puisque vous allez porter de jolis petits hauts qui laisseront entrevoir votre buste, hydratez-le quotidiennement.

Important : si vous vous accordez une séance de bronzage sur une terrasse de café ou dans un parc, pensez à bien protéger la peau ultra fragile de votre poitrine.

Je bichonne mes petits petons

Le printemps arrive sur la pointe des pieds. Après les avoir enfermés durant des mois entiers dans des bottes fourrées et autres chaussures 100% hermétiques, vous allez enfin pouvoir rendre la liberté… à vos pieds ! Mais pas question de les laisser respirer dans de belles sandales sans leur avoir au préalable fait une beauté. Pour obtenir de jolis petits petons, il faut leur administrer une bonne coupe des ongles. Puis on les laisse faire trempette dans de l’eau chaude salée (c’est plus facile pour enlever les peaux mortes !), on passe un petit coup de pierre ponce notamment au niveau des talons, on les rince, on les badigeonne de crème hydratante et hop, on enfile la dernière paire de chaussures tendance printemps/été qu’on a shoppée !





