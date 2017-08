6 morts foudroyées : les Sapeurs-pompiers édictent des mesures de sécurité à prendre L’hivernage ne bat pas encore son plein et déjà, 15 accidents liés à la foudre ont été enregistrés, faisant en tout 6 morts. Ces chiffres inquiètent la brigade nationale des Sapeurs-pompiers qui a donné quelques consignes à adopter pour minimiser les risques.

La brigade nationale des Sapeurs-pompiers a tiré la sonnette d’alarme sur le nombre déjà élevé d’accidents causés par la foudre. Avec ses 6 morts, elle risque de dépasser les 8 morts qu’elle a causés durant toute la saison des pluies de l’année dernière.



De l’avis du chef de Division Informations et Relations publiques, la foudre peut être évitée en adoptant certaines mesures de sécurité : «On est en milieu de l’hivernage et déjà, on a noté 15 cas d’accidents liés à la foudre. Parmi ces 15 cas, nous avons déjà 6 décès et 9 brûlés graves. Et notre rôle, c’est déjà de sensibiliser les populations», rappelle-t-il sur les ondes de la RFM.



En effet, fait-il savoir, les risques de se faire frapper par la foudre peuvent être minimisés si les consignes de sécurité sont respectées : «En premier lieu, c’est qu’à chaque fois qu’il y a un début de pluie, du vent, il faut éviter les terrains vagues», déclare-t-il.



Et de poursuivre : «il faut aussi éviter de se mettre sous de grands arbres, éviter aussi de porter des parapluies avec des bouts en fer. Ce qui constitue un risque supplémentaire car, le bout qui est pointu, attire la foudre».

