Le Président Macky Sall a pris part à la 17e Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OMVS en Guinée Conakry. Les autorités de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal se sont engagées à consolider les acquis et à trouver solution aux contraintes liées notamment à la navigabilité du fleuve.

Au terme des travaux de cette conférence, le Président de la République Macky Sall a été porté à la tête de l'organisation pour les deux prochaines années.



