6 remèdes naturels pour en finir avec les aisselles assombries

Rien de plus disgracieux que des aisselles sombres. Celles-ci peuvent très vite donner l’impression d’un manque d’hygiène même si tel n’est pas le cas. Car malgré une hygiène irréprochable, nul n’est à l’abri de constater l’assombrissement de cette partie du corps. Cela peut être causé par plusieurs facteurs: une utilisation excessive de la crème dépilatoire ou du rasoir, une sudation excessive, un manque de ventilation des aisselles, l’accumulation des cellules mortes ou l’utilisation des déodorants contenants de l’alcool. Voici cinq astuces naturelles et faciles pour retrouver le teint originel de vos aisselles.



1- L’exfoliation

Les aisselles sont une zone souvent oubliée lors des soins impliquant l’exfoliation. C’est pourtant une étape importante car le processus d’exfoliation aide grandement à éliminer les peaux mortes, qui sont ici un des facteurs des aisselles assombries. Pour un exfoliant maison, mélangez simplement du sucre et du miel, ou de l’huile végétale de votre choix avec du gros sel. Frottez vos aisselles pendant 2 à 3 minutes à l’aide d’un de ces mélanges, puis rincez à l’eau tiède. Procédez ainsi une à deux fois par semaine.



2- Le citron

Le citron a une forte contenance d’acide citrique. Cet agent est un puissant antibactérien et un blanchisseur naturel. Afin de retrouver la couleur initiale de vos aisselles, chaque jour avant la douche, frottez-les avec un demi-citron. Pour ce faire, effectuez des mouvements circulaires et laissez reposer pendant quinze minutes avant de procéder à votre toilette.



3- Le concombre

Tout comme le citron, le concombre intervient naturellement dans l’éclaircissement d’une petite zone cutanée assombrie. Deux fois par jour, frottez une tranche de concombre sous chaque aisselle ou extrayez-en le jus pour application. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter au jus de concombre, une cuillerée de curcuma en poudre et du jus de citron pour en intensifier l’efficacité. Appliquez le mélange sur vos aisselles avec un coton et laissez agir pendant 30 minutes avant de rincer abondamment à l’eau tiède.



4- La pomme de terre

Tout comme les aliments nommés plus haut, la pomme de terre intervient efficacement pour réduire les taches sombres. Vous pouvez extraire le jus d’une pomme de terre après l’avoir râpée ou mixée. Appliquez ce jus sur vos aisselles avec un coton. Laissez sécher vos aisselles, puis rincez avec de l’eau. Ou beaucoup plus simplement, une fois par semaine, découpez deux tranches de pommes de terre et frottez-les directement sous vos aisselles.



5- Le vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre intervient efficacement dans les soins cutanés et capillaires. Ici, le vinaigre de cidre, grâce à sa forte teneur en acide, éclaircira peu à peu la zone, empêchera la prolifération des bactéries et éliminera les cellules mortes. Une fois par semaine, appliquez le vinaigre de cidre, en frottant, sur vos aisselles à l’aide d’un coton. Puis effectuez votre toilette comme d’habitude.



6- Le lait

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le lait est un agent excellent pour retrouver la carnation originelle de vos aisselles. Le lait contient des vitamines et des acides gras qui agissent efficacement dans les réductions des taches disgracieuses. Tous les jours, imbibez de lait du coton et appliquez-le sur vos aisselles. Laissez agir 15 à 20 minutes, puis rincez.



