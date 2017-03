60 milliards pour le plus grand projet d'assainissement du Sénégal

60 milliards de francs CFA. C'est le coût du programme d'assainissement de dix villes: Dakar, Pikine Rufisque, Thiès, Touba, Louga, Tivaouane, Tamba, Matam et Kaolack. Le président de la République a procédé, dimanche, à Louga, au lancement des travaux de ce que beaucoup considèrent comme le plus grand projet d'assainissement que le Sénégal ait connu. Financé avec le concours de la BOAD, le projet entre dans le cadre de la volonté du gouvernement d’améliorer le cadre de vie et de la santé des populations surtout par la collecte et le traitement des eaux usées. Dans son discours, Macky Sall a affirmé que ce projet n’est qu’un premier pas et le début d’une vaste politique de densification du réseau qui va intéresser d’autres villes. D’ailleurs, des plans directeurs d’assainissement vont être réalisés dans les départements en vue de leur intégration dans ce projet.



Pour Louga, ce programme va aider à la réalisation de 32 km de réseaux collectifs d’eaux usées, 1500 branchements domiciliaires, deux stations de pompage, 3 stations de pompage d’eaux usées réhabilitées, une station d’épuration réhabilitée, une station de traitement de boues de vidange et 50 édicules publics. Le maire de la ville, qui a accueilli le chef de l'Etat par une très forte mobilisation de ses militants et sympathisants, avait du mal à cacher sa joie. "Cette belle initiative dont nous nous réjouissons à juste titre, est la manifestation concrète de votre forte volonté politique, réaffirmée et matérialisée par la prise en compte de l’Assainissement comme faisant partie des secteurs prioritaires que sont l’Education, la Santé, l’Agriculture et l’Hydraulique", a dit Moustapha Diop au chef de l'Etat. Et le premier magistrat de ville de marteler devant le chef de l'Etat: "Les collectivités locales que nous représentons sont unanimes à faire acte d’allégeance à la grandeur de votre vision et à la générosité de votre action".

