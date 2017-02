7 Trucs pour distinguer un sac à main authentique d’une contrefaçon

Acheter un sac à mains de luxe, c’est comme acheter une voiture. Il faut prendre ça très au sérieux et étudier chaque détail. Pourtant, on essaie souvent de nous arnaquer et de nous vendre la contrefaçon d’une marque célèbre. C’est pourquoi Sympa-sympa.com a rassemblé quelques conseils qui t’éviteront d’acheter un sac contrefait.



Attention aux détails

Tous les sacs de n’importe quelle marque célèbre doivent être étudiés minutieusement pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité. Les coutures irrégulières, les fils qui dépassent et toute autre imperfection sont totalement inacceptables. De plus, les objets chers et de marque sont en général fabriqués à la main, donc si le vendeur commence à te parler de défauts de production, quelque chose cloche.



Les fermetures éclair

Prête une attention toute particulière aux systèmes de fermeture : fermetures éclair, boutons et autres détails de style doivent être parfaits, souvent la marque les utilise comme gage de qualité et comme garantie de l’authenticité de l’objet.

Par exemple, les sacs Hermès sont estampillés "Hermes Paris made in France", avec l’année de production et le numéro de série du sac indiqués au niveau de la sangle.



La matière

Les marques célèbres n’utilisent presque jamais de cuir épais et rigide, optant pour des matières plus fines mais de bien meilleure qualité. La peinture doit être homogène, sans coulée ni usure apparente. Les sacs de marque sont également flexibles et retrouvent leur forme immédiatement.



Le libellé de la marque

En examinant les détails, on passe parfois à côté du plus important : le nom. Le nom de la marque est souvent écrit avec une lettre différente, irrégulière ou avec des erreurs.



Le numéro de série

Le numéro de série est l’indicateur le plus important de l’authenticité. L’étiquette comportant le numéro est apposée de telle façon qu’il est impossible de l’enlever ou de l’abimer. Sur une contrefaçon, l’étiquette avec le numéro est souvent collée grossièrement.



L’emballage

Souviens-toi : une marque coûteuse offre toujours un emballage cher et fabriqué avec des matériaux de haute qualité. L’emballage ne doit pas présenter d’imperfection de peinture : pas de tache ou d’altération de la couleur. Tous les accessoires supplémentaires doivent être bien emballés et font partie du même ensemble que le sac, ils ne doivent jamais être vendus séparément ou offerts en cadeau.



Les caractéristiques de la marque