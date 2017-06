7 cas de noyade enregistrés à Ziguinchor: Le Préfet interdit la baignade dans les berges du fleuve

« Nous en avons assez de ces morts au niveau des berges de Ziguinchor. Le fleuve ne doit pas être un mouroir mais un lieu de plaisir. J’ai pris une mesure d’urgence d’interdiction de la baignade dans le département de Ziguinchor», a dit le préfet de Ziguinchor, à l’issue d’une rencontre sur la prévention des baignades.



Ibra Fall qui présidait ce mercredi un Conseil départemental de développement (CRD) sur la prévention des noyades à Ziguinchor, en présence de plusieurs délégués de quartier, des services de défense et de sécurité, de responsables d’ONG et d’organisations de jeunes, a annoncé que «sept (7) cas de noyade ont été déjà enregistrés».



«Il n’y pas autre solution que d’interdire purement et simplement les baignades dans les berges du fleuve Casamance. A partir de maintenant, un arrêté d’interdiction totale de noyade est pris», a-t-il insisté dans "Pressafrik".