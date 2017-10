Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 7 choses que les hommes font pour cacher leur infidélité Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2017 à 12:47 | | 0 commentaire(s)| Les hommes sont doués pour cacher leurs infidélités. Ils sont assez créatifs pour inventer des astuces pour pouvoir tromper leurs compagnes sans se faire choper souvent. Voici 7 choses qu’ils font pour ne pas se faire surprendre quand ils ont une maîtresse.

1 – Une parente Certains hommes choisissent de faire passer leurs maîtresses pour une cousine, une nièce. Parfois ils se permettent de l’emmener vivre dans leur maison. Mais, les hommes oublient que parfois leurs compagnes font très attention à certains détails dont eux ne considèrent pas trop.





2- L’amitié Mesdames, il vous diront que cette fille est leur meilleure amie, et cela fait des années qu’ils se connaissent mais en réalité, ces deux là sont simplement amants et mariés chacun de leur côté.





3- Les disputes Ils vont créer des disputes imaginaires pour pouvoir sortir de la maison parce qu’ils sont fâchés. Ils vous diront qu’ils n’aiment pas le repas que vous avez préparé, dans le but de vous provoquer. Si vous réagissez, il fera éclater une grosse dispute afin de rejoindre sa copine qui l’attend dehors.





4- Leur répertoire téléphonique Ils enregistrent tout simplement le nom de leurs secondes chéries sous des noms masculins soit celui d’un de leurs collègues ou celui d’un ami. Ils vous diront que ce dernier a besoin d’eux pour finir un travail urgent. En vérité, ils vont à la rencontre d’une autre fille.





5- Leur protégée Quand ils sont en couple avec une fille du même quartier que vous, ils vous diront que c’est leur petite sœur ou leur fille du quartier. Réellement, il entretient une relation enflammée avec cette dernière.





6- Vos amies Il vous dira qu’il n’aime pas votre amie pour que vous ne la fréquentez plus ou qu’elle ne vienne plus chez vous, souvent ils font çà pour aller la draguer dans votre dos.





7- Les fausses missions Ils ont tellement d’idées qu’ils vous diront, avoir une mission de travail importante alors qu’ils vont faire une escapade en amoureux avec leurs amantes.











