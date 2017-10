Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 7 choses que les hommes font quand ils pensent encore à leurs ex. Cet article vaut de l’or ! Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 23:27 | | 0 commentaire(s)| Nous gardons tous de petits souvenirs de nos anciennes relations amoureuses, mais pour certaines personnes, ces souvenirs sont constamment présents dans leurs mémoires et leurs cœurs, prouvant ainsi qu’ils n’ont pas vraiment réussi à passer le cap de celles-ci. Pour vous permettre de tirer les choses au clair, nous avons regroupé pour vous 7 choses que font les hommes quand ils pensent encore à leurs ex.

7 choses qui montrent que votre homme pense toujours à son ex : Il lui parle souvent Il n’est pas vraiment juste de s’attendre à ce que votre partenaire exclue complètement son ex de sa vie, à moins qu’elle soit encore amoureuse de lui, ce qui n’est pas du tout sain pour votre relation. Mais s’ils s’appellent ou s’envoie des messages à longueur de journée, ceci peut avoir comme explication qu’il a toujours des sentiments pour elle. Selon Jane Greer, sexologue, ce contact permanent montre que soit, il se sent coupable de l’avoir quittée, soit il n’arrive pas à l’oublier. Dans le premier cas, comme dans le second, il reste encore trop impliqué avec elle. Il est donc temps pour vous de lui demander s’il est réellement prêt à être avec vous.



Il est un fervent follower de ses publications sur les réseaux sociaux Généralement, les hommes ne pensent pas à bloquer ou arrêter de suivre leurs ex sur les réseaux sociaux , p our éviter de passer pour des « gamins » ou compliquer les choses lors d’éventuelles rencontres, surtout s’ils ont toujours des amis communs avec celles-ci. Par contre, si votre homme suit son ex au pas sur les réseaux sociaux et lui distribue des j’aime et des commentaires à tout va, ceci devra vous mettre la puce à l’oreille.

Il dit constamment du mal d’elle C’est tout à fait compréhensible d’être un peu amer après une rupture, mais si votre partenaire s’acharne un peu trop sur son ex-chérie et exagère ses défauts, vous devriez vous mettre sur vos gardes, car ceci peut être le signe qu’il essaie de se rappeler – ou de se convaincre – qu’il est mieux sans elle et que sa décision de la quitter était le meilleur choix à faire.

Il est un peu trop compétitif Pour se venger de leurs ex, certains hommes adoptent la technique de la compétitivité. Ils vont donc faire tout leur possible pour être les premiers à se mettre à nouveau en couple après leur rupture. Si vous sentez donc que votre nouveau chéri accepte toutes vos conditions rien que pour que acceptiez de vous mettre en couple avec lui, faites attention car ce n’est pas toujours le signe d’un coup de foudre.

Vous savez plus de choses qu’il n’en faut sur son ex En plus de la petite enquête secrète que vous avez menée sur elle, vous connaissez plein de petits détails concernant l’ex de votre partenaire, car il n’arrête de pas de dire des choses, comme : « elle n’a jamais aimé ce genre d’émissions, contrairement à toi ! » ou encore « elle avait toujours la mauvaise habitude d’envoyer des textos pendant le dîner ». Même si cela peut vous sembler flatteur à première vue, ceci peut cacher en réalité une comparaison sous-jacente et constante entre vous deux, ce qui n’est pas très bénéfique pour votre relation de couple.

Il garde tous les cadeaux qu’elle lui avait offerts Il est vrai que nous accordons une valeur sentimen tale aux cadeaux que nous recevons d e la part de personnes chères. Mais quand il s’agit de garder précieusement des objets nous rappelant notre ancien amour, les choses deviennent un peu plus compliquées. Un homme qui n’arrive pas à se détacher de ce t-shirt personnalisé que son ex lui a offert, alors qu’il ne peut plus le porter, est un mauvais signe. N’hésitez donc pas à discuter avec lui des raisons pour lesquelles il ressent le besoin de garder ces souvenirs.

