Les hypocrites peuvent nous gâcher la vie. Le comportements malsains de ces personnes au visage à deux faces nous affectent grandement. Ils nous parlent contre quelqu'un et font comme si de rien n'était devant la personne en question, leurs propos désobligeants, camouflés sous de fausses flatteries, nous atteignent en plein cœur et en viennent à nous faire douter de nous-même. Instinctivement, on détecte rapidement ces personnalités toxiques, car elles nous mettent mal à l’aise. Toutefois, il faut se construire une carapace pour ne plus se sentir aussi bouleversé en leur présence. Voici 7 conseils pour réagir face aux hypocrites.



1- Faire attention à nos propos



Les hypocrites ne devraient pas avoir accès à nos confidences et nos secrets. On choisit ce qu’on partage avec eux, ainsi on évite ainsi de leur donner des munitions contre nous.



2- Se distancer des hypocrites



D’abord, il serait bien de pouvoir ne pas traîner dans leur entourage. Donc, une distance physique serait une bonne solution pour les éviter. Mais si ce n’est pas possible parce qu’on les côtoie quotidiennement, on trouve des façons pour réduire le nombre de contacts et on se crée, mentalement, une barrière. On ne veut surtout pas tomber dans le « pattern » des personnes hypocrites. On se répète qu’on ne deviendra pas comme elles.



3- Se trouver un mantra intérieur



Les hypocrites ne sont pas toujours évitables. Par exemple, on en trouve parmi nos collègues de bureau, nos voisins et nos connaissances croisées à l’école des enfants. Ainsi, on se bute à leur air condescendant trop souvent. Pour se laisser moins affecter, on se trouve un mantra apaisant qu’on se répète quand ils commencent leur babillage nocif.



4- Arrêter de vouloir leur plaire



On n’a pas à se sentir coupable ou mal d’être qui on est, même si ça ne plait pas à tous. Si on est bien dans notre vie, on ne devrait pas se soucier des personnes hypocrites. Celles-ci souffrent souvent d’un terrible manque d’estime de soi et sont totalement insécures. On ne devrait pas se laisser contaminer par leurs mauvaises vibrations.



5- Ne pas perdre notre sang froid



Nous faire sortir de nos gonds est ce que recherchent les personnes hypocrites qui testent, sur nous, l’effet de leur mesquinerie. On ne leur donne pas cette opportunité. Oh non!



6- Se faire respecter



Et si on affrontait ces personnes toxiques? On leur répond du tac au tac en mettant les choses au clair. Cette tactique peut être fort déstabilisante, mais aussi, il faut être prêt à assumer les conséquences qui viendront. Mais on aura été honnête, ce qui est louable.



7- User l’humour



Très souvent, les personnes hypocrites sont extrêmement rigides. En utilisant l’humour pour dédramatiser une situation ou pour les déstabiliser momentanément, on peut se sentir mieux tout en stoppant l’engrenage de leurs comportements nocifs envers nous.



Source :Canalvie