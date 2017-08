7 leçons que nous enseigne la victoire de Justin Gatlin face à Usain Bolt La légende Usain Bolt a perdu la course du 100m face à Justin Gatlin. Cet échec de l’homme le plus rapide au monde, nous permet de tirer sept leçons.







Les hommes vous jugent sur votre passé



Justin Gatlin a traîné des scandales de dopage à plusieurs reprises qui lui ont valu une suspension durant plusieurs années. Au retour de Justin Gatlin, il était toujours jugé par rapport à son passé de dopé.

La vie est une course de fond Vous pouvez essuyer beaucoup d’échecs, mais il s’en faut d’une seule bonne occasion, pour que votre histoire change.



Il faut persévérer même après un échec renversant Justin Gatlin est resté plusieurs années sur la touche et à son retour, il a perdu plusieurs courses contre Usain Bolt. Beaucoup voyaient dans sa volonté de s’accrocher un geste louable, mais ne croyaient pas à une victoire face à Usain Bolt.



Tout est une question de circonstances La course n’est pas aux agiles ni la course aux vaillants mais, ce sont les circonstances qui en décident. Il faut persévérer jusqu’à trouver une occasion favorable. Et c’est ce qui s’est passé. La situation défavorable à Usain Bolt, a été favorable à Justin Gatlin.



Être humble Même quand vous arrivez à surpasser quelqu’un qualifié de légende comme Usain Bolt, vous devez garder en tête que c’est un adversaire de taille. Après sa victoire contre Usain Bolt, Justin Gatlin l’a salué d’une manière particulière, car il a reconnu que Usain Bolt était un homme à respecter.



Se frotter aux meilleurs vous emmène aux sommets Beaucoup vont à ces compétitions d’athlétisme en se disant que c’est un privilège de courir auprès de Usain Bolt. Ils veulent gagner mais ont une pensée intérieure qui leur dit qu’ils ne peuvent pas. Justin Gatlin a dans plusieurs déclarations, affirmé qu’il battrait Usain Bolt. Il a fini par y arriver.



7. Peu importe ce que les hommes pensent de vous, croyez en vos rêves Après les scandales de dopage sur Justin Gatlin, il a persévéré dans sa passion pour les épreuves de sprint. Malgré le fait qu’il n’était pas annoncé favori et qu’il était hué des autres, il a continué. Le premier surpris de sa victoire, c’était lui. Bravo au champion qui a persévéré.



Eunice KOUAME



