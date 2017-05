7e édition de la Calebasse de l'Excellence

Initiée pour lutter contre l'injustice, la Calebasse de l'Excellence a tenu sa 7e édition samedi dernier. L'objectif de la structure, souligne Pape Mamadou Mbodj, est de corriger le manque de reconnaissance dont les plus méritants de la société sont souvent victimes au profit des personnalités et personnes aisées.



Pour cette année, la Calebasse de l'Excellence a honoré plusieurs personnalités. Il s'agit de la coordonnatrice de la Cojer Thérèse Faye, du journaliste de la 2 Stv, Pape Alé Niang, du policier, Amadou Amoul Yakar Diouf, du lycée Mariama Ba, du ministre de la Santé, Awa Marie Coll Seck, du chanteur Waly Seck, du Mouvement Y en a marre, de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), entre autres.



La Calebasse de l'Excellence a ainsi ratissé large pour récompenser les efforts consentis dans différents domaines. Pape Mamadou Mbodj pense que l'avenir du Sénégal se trouve entre les mains de la jeunesse. C'est pourquoi, il encourage ces derniers à prendre comme référence les personnes qui sont primées en imitant leur dynamisme.



Il cite en exemple Amoul Yakar, un policier incorruptible, ce qui est rare et difficile à voir. Pape Amadou Mbodj promet d'internationaliser la cérémonie en allant récompenser des Sénégalais de la diaspora.



L'As